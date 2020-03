Alemanha coloca ala extremista da AfD sob vigilância

, disse o chefe do Gabinete de Proteção da Constituição (BfV), Thomas Haldenwang, ao anunciar que a sua agência colocou parte do partido de extrema-direita alemão AfD sob vigilância., continuou a argumentar Haldenwang.A decisão dos serviços secretos e de informação segue-se a vários ataques mortais racistas que têm ocorrido na Alemanha. No passado mês de fevereiro, por exemplo, nove pessoas morreram em dois bares de fumadores de cachimbo de água (shisha), em Hanau. Também em outubro, na cidade de Halle, duas pessoas morreram num ataque a uma sinagoga.

Os sucessivos ataques mortais instalaram um clima de insegurança e levaram os principais partidos a acusar o AfD de encorajar a violência.



O partido Alternativa para Alemanha já respondeu à medida anunciada por Haldenwang, considerando tratar-se de uma tentativa de silenciar o partido.



“Este é um ato complexo, politicamente motivado, anti-AfD”, disse Jörg Meuthen, porta-voz do partido. “Esgotaremos todos os meios judiciais disponíveis para corrigir este erro”, disse ainda Andreas Kalbitz, outro dos líderes do partido. Fundado por Björn Höcke, o partido de extrema-direita AfD conta com 35 mil membros, estimando-se que 20 por cento destes pertençam à ala mais extremista. A Alternativa para a Alemanha obteve um número significativo de votos depois de a chanceler Angela Merkel ter decidido abrir as fronteiras aos refugiados. Atualmente é o maior partido de oposição no Bundestag, o parlamento da República Federal da Alemanha.





Os judeus, por seu lado, receberam com agrado a medida dos serviços secretos e de informação interna da Alemanha, considerando que "todo o partido deve ser controlado".



“Os órgãos do Estado devem, ao mesmo tempo, investigar a influência que ‘a Ala’ tem no AfD”, disse Charlotte Knobloch, membro da comunidade judaica de Munique. “Todo o partido deve ser controlado, uma vez que participa nas eleições como um só e representa uma ameaça à democracia”, sublinhou.