Alemanha com 4.426 novas infeções e 116 mortes em 24 horas

Na segunda-feira da semana passada tinham sido registadas 4.535 novas infeções e 158 mortes.

Regra geral, no início da semana os valores são mais baixos, entre outros motivos, porque são realizados menos exames ao fim de semana.

O número máximo de novas infeções na Alemanha foi atingido em 18 de dezembro (33.777) e a taxa de mortalidade mais elevada foi em 14 de janeiro, com 1.244 óbitos.

O número de positivos desde o anúncio do primeiro contágio na Alemanha, em 27 de janeiro do ano passado, totaliza 2.338.987 - dos quais 2.128.800 são pacientes recuperados - e o número de pessoas que morreram com ou de covid-19 atingiu os 65.076.

Os casos ativos estão atualmente em cerca de 145.200.

Na Alemanha como um todo, a incidência cumulativa em sete dias é de 58,9 casos por 100 mil habitantes, em comparação com 76,0 de segunda-feira passada, e as novas infeções totalizaram 49.018 em uma semana.

Em 28 de janeiro, a incidência cumulativa caiu abaixo de 100 pela primeira vez desde o final de outubro e, na última terça-feira, caiu abaixo de 75 a três meses.

O pico de incidência na esfera federal tinha sido registado em 22 de dezembro, com 197,6 novas infeções por 100.000 habitantes em uma semana.

O primeiro objetivo do Governo alemão é diminuir a incidência para menos de 50 de forma sustentável, nível que considera necessário para poder refazer todas as cadeias de transmissão.

Lojas, museus e serviços não essenciais que requerem contacto físico prolongado podem abrir quando a incidência cumulativa em sete dias cair para menos de 35 casos novos por 100.000 habitantes.

O número de pacientes com covid-19 em unidades de cuidados intensivos no domingo foi de 3.427 (uma redução de 61 em um dia), dos quais 1.922 (56%, menos 14 do que no sábado) precisam de respiração assistida, de acordo com dados da Associação Interdisciplinar Alemã para Terapia Intensiva e Medicina de Emergência (DIVI).

Em um dia, 171 novas admissões de pacientes com covid-19 foram registadas nas unidades de cuidados intensivos e 232 deixaram a terapia intensiva, das quais 36% (83) correspondem a óbitos, especifica o RKI.

O fator de contágio (R), que leva em consideração as infeções num intervalo de sete dias, é de 0,88 na Alemanha como um todo, o que significa que a cada 100 infetados contagia em média mais 88 pessoas.

Desde 26 de dezembro, o número de pessoas que já receberam pelo menos a primeira dose de uma das três vacinas disponíveis contra covid-19 na Alemanha subiu para 2.635.673, o que corresponde a 3,2%, enquanto 1.331.573 pessoas (1,6%) já recebeu a segunda dose.

As restrições para conter a pandemia decretadas no início de novembro e reforçadas em meados de dezembro vigorarão pelo menos até ao dia 07 de março.

Apenas as escolas poderão reabrir de forma progressiva de acordo com os critérios de cada estado federal para as aulas presenciais, embora em formato reduzido, e os cabeleireiros poderão reabrir no dia 01 de março.

A Saxónia, no leste do país, é hoje a primeira região a reabrir escolas e creches.