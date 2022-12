Alemanha. Comboios usam porcelana para combater desperdício

A partir de dia 1 de janeiro, osnos restaurantes e bares dos comboios que prestem serviços de intercidades e alta velocidade.



Os utensílios descartáveis vão continuar disponíveis de forma gratuita, mas o seu uso será desencorajado.





A alteração vai ao encontro da medida do governo alemão que prevê que a partir do próximo ano todos os restaurantes e cafés do país terão de entregar os produtos takeaway em embalagens reutilizáveis.







Michael Peterson, chefe do serviço de passageiros da Deutsche Bahn, garantiu que a empresa "está a impulsionar a sua transformação verde na restauração a bordo".



A empresa ferroviária alemã tem como objetivo atingir a neutralidade carbónica até 2040, para tornar esta forma de transporte num "serviço completamente amigo do ambiente".



Desde março deste ano que mais de 50% das refeições disponíveis nos menus dos comboios da Deutsche Bahn são vegetarianos, de forma a reduzir a pegada ambiental.