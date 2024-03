Alemanha começa a distribuir ajuda humanitária no norte de Gaza

Um avião Hércules C130 lançou, de uma altura de cerca de mil metros, quatro toneladas de alimentos sobre Gaza, informou a força aérea alemã na rede social X.

Os lançamentos foram realizados após o Hércules, que pode transportar até 18 toneladas de carga, descolar da Jordânia.

A primeira entrega de ajuda humanitária da força aérea alemã, através da ponte aérea promovida pela Jordânia, ocorreu poucas horas depois de o chanceler alemão, Olaf Scholz, ter partido para aquele país para se reunir com o rei jordano Abdullah II.

Os dois líderes irão discutir a situação na Faixa de Gaza e no Médio Oriente de forma geral.

No domingo, o chanceler alemão viajará também para Israel, onde manterá reuniões com o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e com o presidente daquele país, Isaac Herzog.

Perante os líderes israelitas, Scholz insistirá na necessidade de permitirem que mais ajuda humanitária entre na Faixa de Gaza e evitem uma ofensiva terrestre israelita em Rafah, no extremo sul do enclave palestiniano, onde 1,4 milhões de deslocados se refugiaram dos ataques.

A guerra na Faixa de Gaza foi desencadeada pelo ataque sem precedentes de 07 de outubro pelo grupo islamita Hamas no sul de Israel, que resultou na morte de pelo menos 1.200 pessoas, a maioria civis, segundo dados oficiais israelitas.

A operação militar israelita lançada em retaliação deixou, até agora, quase 31.500 mortos na Faixa de Gaza, segundo o Ministério da Saúde do Hamas.