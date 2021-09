Alemanha. Cor do próximo governo depende de verdes e liberais

O SPD conseguiu 25,7 por cento, a CDU 24,1 e por isso ambos estão a contar com os liberais e com os verdes. O social-democrata Olaf Scholz deu sinais de querer uma coligação com os liberais e os verdes e esses são precisamente os parceiros que a CDU está também a cortejar.