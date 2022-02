Alemanha critica exigências russas mas G7 está pronto para diálogo sério

, disse Annalena Baerbock, antes de conversações cruciais em Munique com os homólogos que integram o G7.Os chefes da diplomacia do G7, que se reúnem no sábado, vão enviar "uma mensagem de unidade", sublinhou.", acrescentou Baerbock.Por outro lado, lamentou que a Rússia não tivesse planeado enviar representantes à conferência anual de segurança de Munique, que decorre entre hoje e domingo.Baerbock declarou ainda que a Rússia está a pôr em perigo a segurança da Europa com "exigências da Guerra Fria".", disse Baerbock num comunicado, exortando Moscovo a fazer "sérios esforços de desescalada".A Alemanha preside neste momento ao grupo dos países do G7 (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão, Reino Unido).Os ocidentais acusam Moscovo de estar a preparar uma intervenção militar contra Kiev.Moscovo nega esta intenção, mas apresentou várias exigências para resolver a crise, incluindo garantias de que a Ucrânia não integrará a NATO e o fim do programa da Aliança de alargamento para o Leste.

Os Estados Unidos insistiram na quinta-feira não verem qualquer evidência da retirada anunciada das unidades militares russas posicionadas perto das fronteiras da Ucrânia, e reforçaram a presença militar na Europa Oriental, com destacamentos enviados para a Polónia, não muito longe da fronteira ucraniana.