Alemanha critica Hamas por exibir reféns israelitas libertados

"É (...) insuportável que o Hamas volte a mostrar os três homens em público, mesmo à última hora, e os obrigue a dar `entrevistas`", declarou Annalena Baerbock nas redes sociais, citada pela agência francesa AFP.

Baerbock congratulou-se com a libertação dos três reféns, realizada no âmbito do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, em vigor desde 19 de janeiro e que interrompeu 15 meses de guerra.

"Eli, Or e Ohad - três novos reféns estão finalmente em liberdade. Isto é motivo de celebração e esperança", afirmou a ministra dos Negócios Estrangeiros alemã.

Baerbock aludiu ao alívio da mulher de Ohad Ben Ami, a israelita-alemã Raz, que "14 meses após a sua libertação pode voltar a abraçar o marido".

Agradeceu também às equipas de negociadores do Qatar, do Egito e dos Estados Unidos que acompanharam a libertação.

"Temos agora de continuar a trabalhar em conjunto para garantir que os próximos acordos são respeitados, que todos os reféns são libertados e que a região encontra finalmente a paz", acrescentou.

O acordo de cessar-fogo contempla uma primeira fase de tréguas de 42 dias, durante a qual deverão ser libertados 33 reféns e centenas de palestinianos detidos nas prisões israelitas.