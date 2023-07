Alemanha dá "prioridade máxima" a compra de munições para as Forças Armadas

"Até 2031, devemos e queremos investir bem mais de 20.000 milhões de euros em munições", explicou Pistorius, em declarações ao jornal alemão `Der Spiegel`.

O `Bundestag` - a câmara baixa do Parlamento alemão - aprovou em junho vários contratos no valor de vários milhares de milhões de euros para a compra de munições para peças de artilharia e para carros de combate, destinados a abastecer tanto as Forças Armadas alemãs como as forças ucranianas na resistência à invasão russa.

A lentidão dos pedidos atraiu duras críticas à antecessora de Pistorius, Christine Lambrecht, e o atual ministro também foi questionado sobre o facto de o investimento estimado de 20 mil milhões de euros não estar incluído no fundo especial para as Forças Armadas.

Dias depois do início da guerra na Ucrânia, em fevereiro do ano passado, o Governo alemão aprovou um fundo especial no valor de 100 mil milhões de euros para melhor equipar as suas Forças Armadas.