Alemanha defende que Europa e EUA devem enfrentar juntos a China

Em entrevista à agência France-Presse quando faltam cerca de cinco semanas para as presidenciais norte-americanas, o coordenador alemão para as relações com os Estados Unidos e o Canadá frisou que os dois aliados, União Europeia (UE) e EUA, têm mais interesses em comum do que divergências.

"A Europa e os EUA devem unir esforços para enfrentar o enorme desafio que constitui a China", disse Beyer. "A nova guerra fria entre os Estados Unidos e a China já começou e vai moldar este século", considerou.

Depois de quatro anos de fricções recorrentes entre o Presidente norte-americano, Donald Trump, e a chanceler alemã, Angela Merkel, em `dossiers` como o Irão, a NATO, o comércio mundial ou o combate às alterações climáticas, Peter Beyer admitiu que seria mais fácil para a Alemanha trabalhar com o candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, se fosse eleito em novembro.

"Não terei certamente a ingenuidade de dizer que `se Biden vencer, tudo será excelente, será o início de uma idade de ouro`. As questões litigiosas não iam desaparecer de um dia para o outro, mas com Biden a amizade transatlântica voltaria a ser mais razoável, previsível e fiável", disse.

Peter Beyer considerou que, em questões como a China ou o Irão, norte-americanos e europeus "têm interesses semelhantes, por vezes idênticos".

"É por isso que me sinto frustrado por não conseguirmos chegar a um denominador comum, neste momento", sobre questões como o apoio à Organização Mundial de Saúde (OMS) face à pandemia do novo coronavírus, a luta contra as alterações climáticas e o controlo das ambições nucleares do Irão, disse.

Peter Beyer insistiu, no entanto, que uma eventual reeleição de Donald Trump não vai provocar a implosão do mundo ocidental, nomeadamente devido à estreita cooperação entre o Congresso e muitos dos estados norte-americanos.

"Nem tudo será mau se houver um Trump 2. Mas também não será melhor", afirmou. "É fundamental saber quem está na Casa Branca, mas isso não pode dominar a amizade transatlântica. Washington e os Estados Unidos não são compostos apenas pela Sala Oval".

Décadas de cooperação entre antigos aliados desde a guerra permitiram cimentar "valores, digamos, antiquados" como "a liberdade e a democracia, a paz e a prosperidade".

"É importante lembrarmo-nos de que foram os americanos quem nos ensinou esses valores e por isso lhes estamos reconhecidos", disse.

O sistema na China, pelo contrário, é marcado pela "ditadura, a falta de liberdade de imprensa e de direitos humanos, a vigilância digital, [as violações aos direitos de] os uigures, Hong Kong, o ambiente".

Peter Beyer, membro do partido conservador de Angela Merkel, a União Democrata-Cristã (CDU), assegurou que o partido vai abordar estes importantes `dossiers` quando designar, em dezembro, um novo líder, que será o candidato conservador às legislativas de 2021.

"Seja quem for o vencedor, terá de confrontar estas questões".

Entre elas, os desafios em matéria de segurança e defesa, numa altura em que Trump prevê retirar 12.000 militares norte-americanos estacionados na Alemanha, reduzindo o contingente dos atuais 25.000 para 9.500.

"Não me parece que uma administração Biden invertesse completamente esse plano, mas tenho dúvidas de que o prosseguisse com tanta veemência".