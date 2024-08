"Ato terrorista". Polícia alemã admite possibilidade e detém jovem de 15 anos

Em conferência de imprensa, as autoridades alemãs admitem que, disse o procurador Markus Caspers.

Quanto ao detido, é um jovem de 15 anos e a polícia ainda está a investigar se ele tem alguma ligação com o ataque.





Tudo aconteceu na sexta-feira, ao início da noite, quando um homem atacou várias pessoas com uma faca, sem se conhecer o motivo, numa praça do mercado em Solingen durante um festival que marcou o 650º aniversário da cidade no estado da Renânia do Norte-Vestfália, que faz fronteira com a Holanda.





O chanceler alemão promete, na rede social X, que “o atacante deve ser rapidamente capturado e punido”. A ministra alemã do Interior, Nancy Faeser, garante que todos os esforços das autoridades estão investidos para capturar o responsável e investigar os antecedentes do ataque.







Foto: Roberto Pfeil - AFP





A polícia isolou a praça este sábado e várias pessoas começaram a colocar velas e flores próximo do local. “Estamos chocados e tristes”, disse o autarca de Solingen aos jornalistas.





No momento do ataque algumas bandas estavam a tocar. Por exemplo, o músico alemão Topic escreveu no Instagram que estava num palco próximo quando o incidente ocorreu. No entanto, informado sobre o ataque, recebeu instruções para continuar a tocar e “evitar causar um ataque de pânico em massa”.