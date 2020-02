Alemanha. "Dezenas de feridos" num atropelamento ao início da tarde

"Há várias dezenas de feridos, incluindo feridos graves", afirmou um porta-voz da polícia local à agência France Presse, AFP.







No Twitter, a polícia revelou que o incidente provocou "várias dezenas" de feridos, mas que não está em condições de informar sobre o "número exato de vítimas e a gravidade das lesões".





A informação sobre as três dezenas de feridos terá origem na resposta de um porta-voz da polícia de Kassel à pergunta sobre quantas pessoas teriam ficado feridas. "Diria que umas trinta", respondeu.



De acordo com a imprensa local, um carro, de cor cinzenta metalizada da marca Mercedes e matrícula local, varreu a multidão que assistia e participava num desfile de Carnaval em Volkmarsen, perto de Kassel, no centro da Alemanha a cerca de 280 quilómetros a sudoeste de Berlim.







O carro avançou pelas 14h30 locais (13h30 em Lisboa), prosseguindo a fundo durante uns trinta metros e deixando um rasto de vítimas estendidas no chão.







As primeiras informações davam conta de 10 feridos.

Fotografias publicadas pelos media locais mostraram o carro parado à entrada de um parque de estacionamento de um supermercado. A zona em torno ficou lotada de veículos de pronto-socorro, para assistir as vítimas.

O condutor foi detido. Trata-se de um cidadão alemão de 29 anos, revelou um porta-voz da polícia citado pela radiotelevisão Hessenschau.







A estação regional acrescentou que, apesar de ainda não se possuírem dados sobre os motivos do homem, os investigadores da polícia inclinam-se "para um ato voluntário", mas "não para um atentado".

Atentado "não pode ser excluído"

O jornalrefere contudo que o Ministério do Interior regional não afastou ainda a hipótese de atentado.na sua página

Os festejos públicos de Carnaval no Estado-região de Hesse foram cancelados "por precaução". A polícia avançou depois não ter indicações de risco para o resto do país.

O dia anterior à terça-feira de Carnaval é conhecido na Alemanha como "segunda-feira das rosas", e é muito celebrado nas regiões de maioria católica, no ocidente e no sul da Alemanha, com desfiles de carros alegóricos nas ruas das grandes cidades, incluindo Colónia, Dusseldorf e Mayence.

A ameaça islamita e o terrorismo de extrema-direita mantêm viva a tensão na Alemanha.







Um duplo tiroteio de índole racista, quarta-feira passada, fez nove mortos em Hanau, igualmente em Hesse. Antes disso, em 2019, um deputado alemão pró-imigração foi assassinado no mês junho e em outubro um novo atentado visou uma sinagoga de Hanau.

Desde o ataque islamita com um camião em dezembro de 2016, em Berlim, os serviços de segurança alemães conseguiram evitar nove atentados do mesmo género, incluindo dois em novembro de 2019, de acordo com estatísticas do gabinete federal da polícia judiciária.