Alemanha. Direita recua e exclui cooperação com a extrema-direita

Um es noch einmal klarzustellen, und ich habe es nie anders gesagt: Die Beschlusslage der @CDU gilt. Es wird auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der #CDU mit der AfD geben. (FM) — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) July 24, 2023



Friedrich Merz, presidente do partido alemão CDU da ex-chanceler Angela Merkel, afirmou esta segunda-feira num tweet queno domingo à noite, numa entrevista à televisão pública alemã ZDF:





Confrontado com o recente sucesso eleitoral da extrema-direita, depois de no passado dia 25 de junho, a Alternativa para a Alemanha (AfD), de Robert Sesselmann, ter vencido as eleições regionais para o condado de Sonneberg, na Turíngia, com 53 por cento dos votos.







"A AfD só conhece a oposição e a divisão", declarou o presidente da Câmara de Berlim, Kai Wegner, que governa com os sociais-democratas na capital alemã. Já o chefe do governo da Baviera, Markus Söder, afirmou que o AfD é "anti-democrático, de extrema-direita e divide a nossa sociedade", na sua conta Twitter.

Die CSU lehnt jede Zusammenarbeit mit der AfD ab - egal auf welcher politischen Ebene. Denn die AfD ist demokratiefeindlich, rechtsextrem und spaltet unsere Gesellschaft. Das ist mit unseren Werten nicht vereinbar. Die AfD fordert den Austritt aus EU und Nato und schwächt damit… — Markus Söder (@Markus_Soeder) July 24, 2023

Vários chefes de governos regionais alemães rejeitaram qualquer cooperação “a nível político” com o partido AfD.





