Alemanha diz ter a pandemia controlada

Em Espanha, as autoridades estão a rever todos os números da pandemia, o que faz com que o boletim diário tenha esta sexta-feira menos recuperados do que na véspera. São agora quase 73 mil e não 75 mil. O número de mortos nas ultimas 24 horas foi de 585, com o total já perto de 19.500.



A Itália continua a ser o país europeu mais devastado pela pandemia. Tem mais de 22 mil mortos e quase 169 mil infetados. Recuperaram 40 mil doentes.



Em França são já quase 18 mil mortos, em mais de 165 mil infetados. Recuperaram quase 33 mil pessoas.