Alemanha e Aústria preparam ajuda prevendo vagas de refugiados

"Estamos a preparar-nos para, em primeiro lugar, apoiar os países vizinhos (da Ucrânia), onde estão previstos fluxos muito fortes (em caso de invasão), e também para acolher aqueles que chegam aos nossos países", disse a ministra alemã do Interior, Nancy Faeser, numa conferência de imprensa conjunta com o seu homólogo austríaco, Gerhard Karner, em Viena.

"Num cenário de uma possível guerra na Europa, trata-se sobretudo de prestar ajuda humanitária", insistiu.

Por outro lado, explicou que o seu país também presta especial atenção a possíveis ciberataques, tanto na Alemanha, como nos países vizinhos e na Ucrânia.

Gerhard Karner também assegurou que o seu país está disposto a ajudar os países vizinhos da região.

Países como a Roménia, a Polónia e a Hungria já disseram que podem vir a ser destino de uma grande vaga de refugiados ucranianos, caso venha a acontecer um ataque da Rússia à Ucrânia.

Os ministros fizeram estas declarações pouco antes da abertura de uma conferência, em Viena, para reforçar a cooperação no repatriamento de migrantes, especialmente com os países dos Balcãs, através dos quais milhares de pessoas em fuga de conflitos como os da Síria, do Iraque e do Afeganistão atravessam a Europa.

"Precisamos de uma reforma das orientações da União Europeia" sobre esta questão, disse Faeser, que apelou a uma defesa eficaz das fronteiras externas da União Europeia.

Disse ainda que a coligação governamental alemã, composta por sociais-democratas, Verdes e Liberais, quer regular a imigração, respeitar os direitos humanos e proteger os refugiados.