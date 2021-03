Alemanha envia ventiladores para o Brasil

Soldados alemães transportaram os equipamentos médicos num avião que partiu hoje da secção militar do aeroporto de Colónia.

Os equipamentos estão a ser transportados para Manaus, capital do estado brasileiro do Amazonas, onde os hospitais estão sobrecarregados com o grande número de pacientes com covid-19 e aqueles que manifestam sintomas mais grave requerem oxigénio e ventiladores pulmonares.

A doação atende ao pedido de ajuda do governo regional do Amazonas, endereçado à comunidade internacional.

O Brasil, o segundo país do mundo com mais casos de infeção e mortes associadas à covid-19, já registou 303.462 óbitos e 12.320.169 casos de covid-19.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.745.337 mortos no mundo, resultantes de mais de 124,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

