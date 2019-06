Alemanha. Extrema-direita propõe ilegalizar Hezbollah

RTP04 Jun, 2019, 16:26 | Mundo

Segundo o diário Times of Israel, trata-se de uma proposta não vinculativa, segundo a qual o Parlamento (Bundestag) recomendaria ao Governo que "veja se existem condições para uma proibição do Hezbollah como organização e, se necessário, para emitir uma tal proibição e dar-lhe aplicação imediata".







A AfD, organização considerada suspeita pelas suas ligações neo-nazis, afirma no projecto de resolução que o Hezbollah não só pretende a destruição do Estado de Israel, como também constitui "um perigo para a ordem constitucional [da Alemanha]".





Já em dezembro de 2017, a dirigente da AfD Beatrix von Storch afirmava que "o Hezbollah é uma organização terrorista. O Governo de Berlim diz que é preciso distinguir entre uma ala política, legítima, do Hezbollah, e uma ala terrorista. Isto não parece fazer sentido, para nós ou para o eleitorado".





Na altura, von Storch dissera também que "o objectivo do Hezbollah é destruir Israel e os judeus, e não devíamos estar a oferecer-lhes um porto seguro para se esconderem na Alemanha e para financiarem a sua luta armada no Líbano contra Israel a partir do nosso território".







Ainda segundo o Times of Israel, considera-se provável que a resolução seja chumbada, nomeadamente com os votos contra dos partidos governamentais (CDU e SPD), embora os EUA estejam a pressionar pela adopção de um modelo institucional como o que existe na Holanda e no Reino Unido, em que o Hezbollah é considerado, em bloco, como uma organização terrorista.



