Alemanha, França e Espanha recusam levantar as restrições devido a variante britânica

Alemanha, França e Espanha recusam levantar as restrições em vigor perante a ameaça da variante britânica do Covid-19. As autoridades alemãs anunciaram mesmo que o decréscimo de casos é agora menor no país e que, em pelo menos uma região, os números até começaram a subir novamente.