Alemanha. Idosa detida por suspeitas de ser "cérebro ideológico" de grupo terrorista

Hier sehen sie die Rädelsführerin Elisabeth R. (75), die die Entführung von Karl Lauterbach plante. Normalerweise werden Menschen die einen Terrorakt planten, der zum Bürgerkrieg führen sollte, ganz gleich welchen Alters zumindest in Handschellen abgeführt. 🤔 pic.twitter.com/fRCmw0TCTC — Franz Branntwein™ 🍀 (@FranzBranntwe10) October 14, 2022

O alegado plano não é novidade para as autoridades alemãs, que já em abril tinham. Todos foram acusados de posse ilegal de armas e de tentarem adquirir materiais explosivos.Na quinta-feira, porém, foi dado um novo passo na investigação, com Elizabet R. a ser detida na sua casa em Floha, no Estado alemão da Saxónia.No mesmo dia foram divulgadas imagens da idosa a sair de um helicóptero da polícia acabado de aterrar em Karlsruhe, ondeSegundo o jornal alemão, a mulher de 75 anose pedindo repetidamente que o plano fosse implementado rapidamente, dando prazos concretos.Elizabeth R. terá também estado envolvida na tentativa de recrutamento de novos membros para o grupo criminoso.Os investigadores acreditam que os membros do grupo tinham ligações estreitas ao movimento de extrema-direitae a movimentos negacionistas da pandemia de covid-19.Suspeita-se também que, Karl Lauterbach, matando os seus guarda-costas se necessário. Os suspeitos tencionavam ainda causar uma série de apagões no país, através do ataque a infraestruturas de energia.

Minoria “altamente perigosa”

Os alegados planos tinham já sido divulgados pelas autoridades em abril, quando ocorreram as primeiras detenções, e mereceram comentários do ministro da Saúde, segundo o qualUm dos homens detidos na altura, Sven Georg B., trabalhava como contabilista perto de Berlim e era um dos líderes do grupo extremista Patriotas Unidos, mais tarde denominado Alemanha do Dia X. Quando foi detido, a polícia encontrou na sua casa uma Kalashnikov e um uniforme da(SS), antiga organização paramilitar nazi.As autoridades ainda não concluíram quão perto estava o grupo de concretizar os seus alegados objetivos. O especialista em terrorismo Holger Schmidt explicou a uma estação televisiva alemã que a existência deste tipo de grupos é comum, mas que muitas vezes não têm uma intenção real de colocar os planos em prática.“No entanto,e as tentativas de obter explosivos”, afirmou.