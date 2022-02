Alemanha interdita transmissão da cadeia russa RT News

“A emissão do canal RT DE foi proibida porque a necessária autorização de acordo com a lei dos meios de comunicação social não foi nem solicitada nem concedida”, revelou a agência federal ZAK. A conta alemã do canal russo já havia sido banida do Youtube e a transmissão via satélite foi suspensa pelas autoridades alemãs.O canal russo ripostou dizendo que a decisão era ilegal e resultado de uma pressão política feita através de Berlim. A RT está sediada em Moscovo e tem uma licença sérvia de transmissão, algo que os responsáveis do canal dizem que permite a transmissão na Alemanha, de acordo com a lei europeia.No entanto, a ZAK, autoridade alemã, sustenta que esta licença não é suficiente para a transmissão, já que o canal é produzido em Berlim e feito para um público alemão. A ZAK explica também que como o canal não pode obter outra licença, devido à lei europeia, foi decidido que ficava proibido de ser transmitido na Alemanha.

RT promete continuação da transmissão

A responsável pelo canal RT avisou que o canal vai continuar a ser transmitido em alemão depois da proibição vinda de Berlim. Em declarações reproduzidas nas redes sociais, Margarita Simonian disse que a proibição ao canal não passa de um “disparate”.





O canal RT foi inaugurado em 2005, financiado por Moscovo, e foi crescendo com emissões e sites de notícias em várias línguas (inglesa, francesa, espanhola, alemã e árabe). O Russia Today é, no entanto, considerado uma ferramenta de propaganda do Kremlin e já esteve envolvida em algumas polémicas.



O canal já foi banido em países como a Lituânia e a Letónia e teve problemas nos Estados Unidos, tendo de se registar como “agente estrangeiro”. Também o Reino Unido pondera retirar a licença de transmissão ao canal.



O Youtube veio a público justificar a proibição de transmissão do canal com uma suposta violação das diretrizes do site no combate à desinformação sobre a covid-19.