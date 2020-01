Alemanha manda retirar 30 dos 120 militares que se encontram no Iraque

O Porta-voz do Ministério da Defesa alemão diz que a deslocação das tropas já foi comunicada ao Parlamento e será feita em breve.



A decisão surge depois do Governo iraquiano ter pedido a retirada das forças militares estrangeiras do país.



Numa entrevista a uma televisão alemã, o Ministro dos Negócios Estrangeiros já questionava a utilidade da permanência das tropas no Iraque.