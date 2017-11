Alemanha: maratona negocial suspensa sem produzir governo

17 Nov, 2017, 09:43 / atualizado em 17 Nov, 2017, 10:06 | Mundo

Estava prometido que haveria fumo branco na noite de quinta para sexta feira. Por volta das 4h15, os jornalistas presentes julgaram discernir sinais da agitação que habitualmente acompanha a bem sucedida conclusão de negociações.



Como relata Der Spiegel, a ilusão durou pouco. Um quarto de hora depois, os negociadores do Partido Verde - o líder Cem Özdemir, a líder parlamentar Katrin Göring-Eckardt, e também Claudia Roth e Jürgen Trittin anunciaram o prolongamento, deixando no ar, segundo a expressão de Özdemir, que "isto também depende do árbitro".



Certamente estaria a referir-se aqui à árbitra, sem as precauções de género que habitualmente distinguem o jargão político dos Verdes. A árbitra, por seu lado, viria depois a retirar-se do local com duas únicas palavras dirigidas aos jornalistas: "Bom dia".



Logo após os verdes, os liberais do FDP e os partidos irmãos democrata-cristão (CDU) e social-cristão (CSU) confirmaram aos jornalistas o prolongamento, afirmando que se tinha dado vários passos em frente, mas que prevaleciam divergências sobre a política financeira e a política de imigração.



Conta-se agora com um prolongamento, mas que não estará limitado a trinta minutos nem ao dia de hoje, podendo seguir no sábado e no domingo, enquanto se considerar que existe alguma possibilidade de acordo. Resta saber se esse prolongamento terminará com um "golo de ouro" ou se se saldará realmente por uma "morte súbita", ao ser constatada a inviabilidade de qualquer entendimento.



Nas divergências sobre política financeira tem pesado de forma significativa a questão da "Sobretaxa de solidariedade", actualmente destinada a promover a economia das regiões da antiga RDA. Os liberais são fundamentalmente hostis à manutenção dessa sobretaxa e a negociação para a sua progressiva eliminação não satisfaz até agora as suas pretensões.



Nas divergências sobre política de imigração, os polos opostos e aparentemente inconciliáveis são os verdes e os social-cristãos. O principal pomo de discórdia é neste momento a regulamentação do reagrupamento familiar. As posições estão de tal modo cristalizadas que se suspendeu a discussão do tema, para procurar prioritariamente acordos em torno da política financeira.



Se as negociações não registarem progressos durante o fim de semana, voltam a estar sobre a mesa duas alternativas: novas eleições, com a perspectiva de novo reforço das extrema-direita; ou novamente a "Grande Coligação". Mas, para isso, seria preciso que o SPD reconsiderasse a sua recusa de voltar a ser parceiro minoritário num Governo de Merkel.



Qualquer dos dois cenários suscita receios de um desenvolvimento de tipo "austríaco": para manterem a extrema-direita minoritária, os partidos do centro continuam a coligar-se entre eles até ela se tornar maioritária.