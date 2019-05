Alemanha. Marchas neonazis no 1.º de Maio originam protestos

RTP03 Mai, 2019, 17:25 / atualizado em 03 Mai, 2019, 17:58 | Mundo

Esta quarta-feira, centenas de partidários de extrema-direita agitaram bandeiras enquanto marchavam pela cidade alemã de Plauen. A manifestação foi permitida pelas autoridades alemãs, gerando indignação generalizada no país.



"As imagens da marcha neonazi da festa do partido Der III. Weg [A terceira via] – pequeno partido com ligações a extremistas de extrema-direita – em Plauen são perturbadoras e assustadoras", disse Josef Schuster, chefe do Conselho Central de Judeus da Alemanha, segundo a Reuters.



A marcha realizou-se na véspera das comemorações judias, Yom HaShoah, em memória dos seis milhões de judeus assassinados no Holocausto.



Schuster acrescentou que os “extremistas de direita marcham na Saxónia de uma maneira que traz de volta memórias do capítulo mais sombrio da história alemã.”



No decorrer da manifestação, os participantes iam gritando expressões como “Estrangeiros, criminosos” e “Nacional-socialismo já!”, ao ritmo de tambores pesados, feitos com o objetivo de parecerem os usados pela Juventude Hitleriana.



Os manifestantes carregavam uma faixa que dizia "Justiça social em vez de estrangeiros criminosos", pelas ruas de Plauen, uma cidade na Saxónia cuja sinagoga foi incendiada pelos nazis antes da Segunda Guerra Mundial.



As autoridades da Saxónia, região onde a extrema-direita tem alguma força, asseguram que participaram centenas de pessoas nesta manifestação.



Estão a ser investigadas nove pessoas que, durante a marcha, cobriram ilegalmente o rosto, mas a polícia garante que não houve incidentes violentos.



A principal organização judaica na Alemanha já expressou a sua indignação pela realização desta marcha e a sua permissão por parte das autoridades.



"Se o governo do Land da Saxônia é sério a combater o extremismo de direita, não deve permitir tais manifestações", disse Schuster. “A comunidade judaica espera uma ação decisiva e consequências visíveis das autoridades responsáveis e do Governo regional”, acrescentou.



Paralelamente, uma outra manifestação neonazi decorreu também na quarta-feira, na cidade de Duisburg, no oeste da Alemanha, onde os participantes apelavam à destruição de Israel.

Crescente ameaça de violência de extremista



De um número estimado de 24 mil extremistas de extrema-direita, mais de 12 mil têm preparação e propensão para a violência, de acordo com o Ministério do Interior alemão.



Segundo a BBC, as autoridades têm alertado para a crescente ameaça de violência da extrema-direita e a sua apetência pelo uso das armas, informou ainda o Ministério.



A Alemanha tem assistido a um crescente apoio à extrema-direita, com o partido Alternative für Deutschland [Alternativa para a Alemanha], e com o surgimento de mais grupos extremistas radicais. Segundo o Ministério, pelo menos metade dos membros deste grupos radicais são propensos à violência.



Além disso, centenas de sites e canais de comunicação têm sido usados para propaganda de extrema-direita.



O Land da Saxónia tem assistido ao crescimento da extrema-direita de perto. O Conselho Central de Judeus da Alemanha acusa o governo de não levar a sério esta questão e de não combater a radicalização destes grupos e a realização de marchas do género.