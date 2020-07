Alemanha. Novo pico de infeções atribuído à "negligência" da população

, afirmou esta terça-feira Lothar Wieler, presidente do instituto epidemiológico alemão Robert Koch, que tem contabilizado os números do novo coronavírus nesse país.Apesar de constatar “êxitos” no controlo da pandemia na Alemanha, o responsável alertou que é “preciso respeitar as regras” e constatou queEssa alegada negligência estará associada ao aumento do contacto entre pessoas em festas, convívios e nos locais de trabalho, pelo que o Instituto Robert Koch apelou a que se cumpram as regras de distanciamento social.Lothar Wieler acrescentou que não há certezas sobre se o país está ou não a atravessar uma segunda onda de infeções. “No entanto, continuo convicto de que podemos fazer frente a esta situação se respeitarmos as regras em vigor e que não devem ser questionadas”, realçou.O número de novos casos na Alemanhadesde que a pandemia teve início no país – sendo que a maioria (189 mil) já recuperou da doença. Há também mais quatro vítimas mortais nas últimas 24 horas, para um total de 9122.

“Aumento generalizado”

Já no domingo o Instituto Robert Koch tinha alertado para números preocupantes, relatando casos de surtos em empresas de processamento de carnes, instalações para refugiados e requerentes de asilo, lares de idosos e hospitais, assim como em contextos familiares ou eventos religiosos.Segundo o mesmo instituto, o recente pico de casos afetou muitos dos Estados federais alemães, mas. As cadeias de infeção são, assim, mais difíceis de localizar e de interromper”, esclareceu aoo virologista Jonas Schmidt-Chanasit, do Instituto de Medicina Tropical Bernhard Nocht.Para evitar que os números aumentem ainda mais, a Alemanha anunciou na segunda-feira planos para a realização de testes obrigatórios e gratuitos a pessoas que cheguem a território alemão vindas de países de risco elevado.“Temos de impedir as pessoas que regressam [à Alemanha] de infetarem outras e de criarem novas cadeias de infeção”, considerou o ministro alemão da Saúde, Jens Spahn.O responsável do Executivo alemão referiu ainda que, entre os quais se encontram a Turquia, o Egipto e os Estados Unidos. Portugal não se encontra, de momento, nessa lista.

“Vai ser uma grande onda”, diz OMS

Ainda esta terça-feira,e apelou à população de países onde o verão fez as temperaturas aumentar que não alivie os cuidados, uma vez que este vírus não se comporta como o da gripe comum.“As pessoas continuam a pensar em estações. Temos todos de entender que este é um novo vírus e que se comporta de forma diferente”, elucidou Margaret Harris, membro da OMS, numa conferência virtual., afirmou a especialista.Desde que surgiu pela primeira vez, em dezembro, o novo coronavírus já infetou 16,5 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais nove milhões recuperaram e 654 são vítimas mortais.

c/ agências