Alemanha pede um `new deal` com os EUA após as presidenciais

"Nós desejamos uma parceria transatlântica que funcione, queremos um `new deal` nesta parceria e estamos prontos para investir na nossa relação", disse Maas durante uma conferência de imprensa com o seu homólogo kosovar, no dia das eleições presidenciais nos Estados Unidos.

Heiko Maas insistiu na necessidade de investir "no futuro, como parceiro transatlântico, para responder em conjunto às questões globais" que se colocam no mundo.

"Desejamos a todos os norte-americanos um voto justo, bom e, acima de tudo, um dia eleitoral tranquilo", acrescentou o ministro alemão.

"Esta é uma eleição que abrirá o caminho para algo, especialmente no que diz respeito ao papel dos Estados Unidos no mundo", acrescentou.

Esta declaração de um político alemão é bastante incomum, poucas horas antes das eleições presidenciais nos Estados Unidos, e ainda na segunda-feira a chanceler alemã, Angela Merkel, se recusou a fazer qualquer declaração sobre o assunto.

A Alemanha tem sido alvo do descontentamento do Presidente Donald Trump muitas vezes nos últimos quatro anos, particularmente em relação à questão da participação alemã no orçamento da NATO, bem como o vigor de suas exportações.

Por seu lado, o vice-chanceler e ministro das Finanças da Alemanha, Olaf Scholz, desejou "aos cidadãos norte-americanos" que o futuro seja "marcado pela reconciliação e não pela divisão".

As eleições de hoje, em que Trump defronta o candidato democrata, Joe Biden, incluem não apenas Presidência e Congresso, mas também procuradorias-gerais, cargos autárquicos, lideranças locais e proposições estaduais, que referendam questões tão diversas como impostos, privacidade e emprego.