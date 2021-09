Alemanha: Primeira projeção mostra SPD e CDU empatados

A primeira projeção da ARD dá aos Verdes 15 por cento e aos Democratas Liberais (FDP) 11 por cento. Qualquer um destes partidos poderá participar da coligação que se formar para o novo governo.







Menos de uma hora depois da primeira sondagem, os dois canais lançaram novas projeções. A ARD dava 24,9 por cento para o Partido Social-Democrata (SPD) e 24,7 por cento para a União Democrata-Cristã (CDU).



Na nova projeção Os Verdes têm 14,8 por cento, seguidos da Alternativa para a Alemanha (AfD), com 11,3 por cento. Para os Democratas Liberais 11,2 por cento e cinco por cento para a Esquerda.



Já a segunda sondagem à boca das urnas da ZFD dava 28,8 por cento para o SPD e 24,2 para a CDU. Esta projeção indica 14,7 por cento para Os Verdes e, como quarta força política, os Democratas Liberais com 11,8 por cento. Nesta estimativa, a AfD aparece com 10,8 por cento dos votos.





No entanto, estes primeiros números divulgados após o encerramento das urnas devem ser encarados com prudência, uma vez que não incluem o voto por correspondência.



Por causa da pandemia mais de metade dos eleitores alemães poderão ter optado pelo voto por correio, modalidade que pode registar níveis recorde no atual escrutínio.



À exceção da cidade-estado de Berlim, as mesas de voto para as eleições federais alemãs, que irão escolher os deputados do Bundestag (câmara baixa do parlamento federal da Alemanha), após 16 anos de governação da chanceler Angela Merkel, encerraram às 18h00 locais (17h00 de Lisboa).



As assembleias de voto abriram, em todo o país, às 08h00 locais, com cerca de 60,4 milhões de eleitores a serem chamados a votar, um número inferior do que nas eleições de 2017.







SPD reclama vitória e CDU pensa em coligações





"Temos mandato para formar governo. Olaf Scholz [candidato social-democrata] tornar-se-á chanceler", reagiu de imediato o secretário-geral do Partido Social Democrata (SPD) alemão, Lars Klingbeil.





“Isto dói”, dizia o número dois da União Democrata-Cristã (CDU) Paul Ziemiak à ARD, logo após a divulgação dos resultados, admitindo "perdas amargas".





“Os números mostram que há a possibilidade de uma coligação orientada para o futuro da União (CDU/CSU), dos Verdes e do FDP”, disse Zemiak, aludindo à coligação Jamaica, como possível solução de governo. “Será uma longa noite de eleições”, acrescentou.







Nunca na história a CDU de Angela Merkel tinha ficado abaixo do limiar dos 30 por cento. Em 2017, chegou mesmo a registar 32,8 por cento dos votos.



Os especialistas esperam agora, com base nestes primeiros resultados, um inesperado renascimento do SPD, que já foi saudado com aplausos na sede do partido, em Berlim.







(em atualização)