Alemanha quer menos recolha e partilha de dados no Facebook

RTP07 Fev, 2019, 16:44 / atualizado em 07 Fev, 2019, 16:55 | Mundo

A extensão das atividades da empresa não era conhecida pelos seus utilizadores, o que causou preocupações e uma consequente investigação ao caso.





O Facebook encobria a recolha de dados de outras fontes e de outras aplicações.





Ficou decidido pelo Serviço Federal de Cartéis (BKA) que os diversos serviços do Facebook podem continuar a reunir dados, mas não podem combinar esta informação com a conta principal dos utilizadores, sem a sua permissão. Podem também recolher dados sobre os utilizadores de outras fontes, com o seu consentimento.





site não é uma base suficiente para o processamento intensivo de dados dos utilizadores. De acordo com a BBC , a entidade responsável pelo caso afirmou que concordar com todos os termos da empresa na adesão aonão é uma base suficiente para o processamento intensivo de dados dos utilizadores.





O Facebook alega que o BKA “ultrapassou os limites” na acusação de falta de privacidade de dados, acrescentando que este assunto está sob a alçada de outra entidade.







A empresa tem um mês para contestar a decisão do BKA, até que seja aceite legalmente. Se a contestação for aceite, o Facebook terá de desenvolver medidas técnicas para garantir que o problema fica resolvido num período de quatro meses.







A justificação apresentada pelo BKA foi que o Facebook se aproveitou do seu domínio do mercado para reunir dados sobre os utilizadores.





“No futuro, o Facebook não terá permissão para forçar os seus utilizadores a concordar com a recolha de dados de outras fontes e aplicações”, disse Andreas Mundt, presidente do BKA.







“A recolha de dados contribuiu substancialmente para a criação de uma base de dados exclusiva para cada utilizador e para o aumento do seu poder no mercado”, acrescentou.







A medida do BKA pode afetar o uso das funcionalidades da rede social, por parte do Facebook, uma vez que estas permitem rastrear o endereço IP, o nome e outros detalhes sobre o utilizador.





Outro assunto que preocupou o BKA foi a recolha de dados de outras aplicações, como do Instagram e do WhatsApp.







Recentemente, o Facebook anunciou que iria integrar os serviços de conversação do Instagram, WhatsApp e Messenger, afirmando que esta inovação permite identificar contas falsas, “combater o terrorismo” e proteger os seus membros.







A empresa acrescentou que "o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que entrou em vigor no ano passado, capacita os reguladores de proteção de dados – e não as autoridades de concorrência – a determinar se as empresas cumpriram com as suas responsabilidades".







O Grupo de Privacidade Internacional do Reino Unido afirmou que, se a decisão alemã for validada, o Facebook deve estender os mesmos direitos a todos os utilizadores.







“Violações da privacidade são causadas diretamente por empresas em posições dominantes no mercado, o que pode impor a recolha de dados excessiva sobre os seus utilizadores”, disse Tomaso Falchetta, diretor dos serviços jurídicos do grupo.







Esta decisão é, somente, aplicável às atividades da empresa na Alemanha, mas é provável que influencie outros reguladores."O Facebook deve unificar as políticas de privacidade para as suas operações globais", acrescentou.