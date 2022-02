Alemanha recusa usar termo `Apartheid` para criticar comportamento de Israel

Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão disse hoje que, perante o preocupante aumento de hostilidade contra os judeus, o Governo de Berlim não quer ser "responsável" por incorrer neste género de paralelismos.

A declaração surge como reação a um recente relatório da Amnistia Internacional que acusa as autoridades israelitas de discriminação sistemática contra a população palestiniana, comparando-a a uma situação de `Apartheid`.

A diplomacia alemã, para além das críticas à política de colonização, considera que há que ter em conta que este tipo de "acusações unilaterais" contra Israel "não contribuem" para encontrar soluções para o conflito no Médio Oriente.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros insistiu nos efeitos "contraproducentes" de usar o termo `Apartheid` em relação a Israel, dizendo que se trata de uma "acusação muito séria".

Durante décadas, e devido à responsabilidade histórica da Alemanha após o Holocausto, o Governo alemão manteve uma política de máxima prudência perante qualquer crítica ao Estado de Israel.

A delegação alemã da AI incluiu um comentário aludindo à "responsabilidade especial" do seu país em relação a Israel e recusou-se a apresentá-lo por conta própria, temendo que seja explorado pelos movimentos de extrema-direita e pelo sentimento de antissemitismo.

O Conselho Central dos Judeus Alemães, por sua vez, condenou os termos usados pela AI.

O relatório de 182 páginas da AI denuncia "confiscos em massa de terras e propriedades palestinianas, assassínios ilegais, realocações forçadas, restrições de movimentos e a negação de nacionalidade e cidadania à população palestiniana" como "elementos de um conflito que, à luz do direito internacional, equivalem ao Apartheid".

De acordo com a AI, "as autoridades israelitas devem ser responsabilizadas por cometer Apartheid" contra os palestinianos, já que a sua atitude constitui um crime contra a humanidade, ao abrigo das definições do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional e da Convenção contra o Apartheid.

A Autoridade Nacional Palestiniana saudou na terça-feira a publicação de um relatório da Amnistia Internacional que descreve Israel como um "Estado de apartheid" e pediu à comunidade internacional que reaja, incluindo com sanções.

"O relatório descreve detalhadamente a cruel realidade de racismo enraizado, a exclusão, a opressão, o colonialismo, o `apartheid` [regime de segregação] e a tentativa de fazer desaparecer o povo palestiniano que tem sofrido desde a `Nakba` [termo árabe que significa "catástrofe" e é utilizado para definir o êxodo palestiniano que se seguiu à criação do Estado de Israel em 1948]", referiu o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Autoridade Nacional Palestiniana (ANP), em comunicado.

Na mesma nota, as autoridades palestinianas instaram o procurador-geral do Tribunal Penal Internacional a incluir o mais rápido possível o crime de `Apartheid` na investigação que tem em curso e exigiu que haja responsabilização. "O Conselho de Segurança das Nações Unidas e a Assembleia-Geral da ONU devem ter em atenção as provas convincentes apresentadas pela Amnistia e por outras grandes organizações de direitos humanos para responsabilizar Israel pelos seus crimes contra o povo palestiniano, incluindo através de sanções", defendeu a ANP.