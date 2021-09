Alemanha. Regiões atingidas pelas cheias tardam a recuperar

Na contagem decrescente para as eleições na Alemanha no próximo domingo, eleições que marcam o fim da era Merkel. A Antena 1 faz ao longo da semana vários retratos do país. Esta manhã regressa a uma das regiões mais atingidas pelas cheias que causaram 181 mortos. Mais de dois meses depois das fortes inundações ainda há autoestradas fechadas, casas por recuperar e linhas de ferro por restaurar.