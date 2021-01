Alemanha regista 217 mortes e 6.729 contágios em 24 horas

Geralmente, no início de cada semana, os números são mais baixos porque, entre outros motivos, são realizados menos testes médicos no fim de semana.

Na segunda-feira passada tinham sido registados 7.141 contágios e 214 mortes por SARS CoV-2, sendo a essa data os valores mais baixos das últimas semanas.

O máximo de contágios foi comunicado no dia 18 de dezembro com 33.777 novas infeções.

O maior número de vítimas mortais ocorreu a 14 de janeiro, com 1.244 óbitos em 24 horas.

Na Alemanha, o número total de casos desde o princípio da pandemia é de 2.141.655 e o de mortos é de 52.087.

Segundo o RKI, 1.823.500 pessoas conseguiram curar-se da doença e 266.100 são considerados casos ativos.

No conjunto da Alemanha, a incidência acumulada nos últimos sete dias situa-se em 111,2 casos por cada 100 mil habitantes, frente a 134,4 da semana passada sendo que as novas infeções atingem 92.457 pessoas.

O pico da incidência, a nível federal, registou-se no passado dia 22 de dezembro com 197,6 novas infeções por cada 100 mil habitantes do período de uma semana.

O número de pacientes com covid-19 nas unidades de cuidados intensivos ascendia no domingo a 4.628 (menos 32 casos em um dia), dos quais 2.633 (mais nove do que no sábado) necessitam de respiração assistida, de acordo com dados da Associação Interdisciplinar Alemã de Cuidados Intensivos e de Medicina de Urgência.

Nas últimas 24 horas, registaram-se 318 novos internamentos de doentes com covid-19 em unidades de cuidados intensivos e 351 saíram dos cuidados intensivos (39% corresponde a óbitos), refere o RKI.

O fator de reprodução (R) que toma em consideração as infeções num intervalo de sete dias situa-se, no conjunto da Alemanha em 1,01, o que significa que cada 100 pessoas infetadas contagiam em média 101 pessoas.

Desde o passado dia 26 de dezembro, o número de pessoas que receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19 na Alemanha é de 1.469.353 (1,8% da população) e 163.424 foram inoculadas com a segunda dose.