Alemanha regista mais 684 casos e taxa de contágio sobe a nível crítico

Segundo os dados divulgados hoje pelo Instituto Robert Koch (RKI), houve ainda um aumento do número de vítimas mortais nas últimas 24 horas, mais seis, para um total de 9.128.

O Instituto adianta que se registaram na Alemanha, desde o início da pandemia de covid-19, 206.926 casos, 191.300 dos quais já foram considerados curados.

Cerca de um quinto dos doentes com covid-19 internados em hospitais alemães entre o final de fevereiro e meados de abril, morreram. De acordo com dados publicados pela revista médica "The Lancet Respiratory Medicine", a taxa de mortalidade para pacientes com necessidade de ventilação foi de 53 por cento e para os doentes sem ventilação foi de 16 por cento.

As regiões da Baviera e da Renânia do Norte-Vestefália continuam a ser mais afetadas pelo vírus, com 50.692 e 47.965 casos respetivamente.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 654 mil mortos e infetou mais de 16,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.722 pessoas das 50.410 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.