Alemanha registou 29.426 novas infeções e 293 mortes em 24 horas

Na quinta-feira passada, foram contabilizados 20.407 novos positivos e 306 mortes em toda a Alemanha.

A incidência acumulada de novos casos em sete dias continua a aumentar consideravelmente na Alemanha, chegando a 160,1 casos por 100.000 habitantes, contra 153,2 de quarta-feira e 140,9 de terça-feira, enquanto na semana anterior era de 105,7.

"Devido aos números sempre elevados e ao novo aumento acelerado da incidência, o RKI considera muito alto o risco para a saúde da população da Alemanha", alertou o organismo de saúde no seu relatório diário.

O pico de incidência tinha sido registado em 22 de dezembro com 197,6 novas infeções por 100.000 habitantes em uma semana.

O número máximo de infeções foi registado em 18 de dezembro com 33.777 novas infeções num dia e o número de óbitos em 14 de janeiro, com 1.244 mortes.

O fator de reprodução semanal é 1,11, o que significa que a cada 100 infetados contagiam uma média de 111 outras pessoas.

Poucos testes para o SARS-CoV-2 foram realizados durante as férias da Páscoa, por isso os números em torno dessas datas devem ser interpretados com cautela, lembrou o RKI, que fará uma conferência de imprensa conjunta com o ministro da Saúde, Jens Spahn, para avaliar a situação pandêmica no país.

O número de casos positivos desde o início da pandemia ascendeu a 3.073.442 - dos quais cerca de 2.736.100 são pacientes recuperados - e o número de mortes pela covid-19 subiu para 79.381.

Numa semana, as autoridades de saúde relataram 133.162 novas infeções e o RKI estimou que os casos ativos atualmente subiram para cerca de 257.900.

Nas unidades de cuidados intensivos havia 4.680 pacientes com covid-19 internados na quarta-feira (oito a menos em relação ao dia anterior), dos quais 2.653 (57% e 13 a menos em relação à terça-feira) precisam de respiração assistida, de acordo com o levantamento da Associação Interdisciplinar Alemã Departamento de Cuidados Intensivos e Medicina de Emergência (DIVI).

Atualmente, 21.053 camas nos cuidados intensivos estão ocupados e 2.864 ainda estão livres, além dos 906 reservados para crianças.

Na Alemanha, 5.186.135 pessoas receberam as duas doses da vacina - 6,2% da população - e 14.058.329 (16,9%), pelo menos uma, segundo o RKI.

Nas últimas 24 horas, 464.701 cidadãos receberam a primeira dose da vacina e outros 65.836, a segunda dose.