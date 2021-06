Alemanha sai do Afeganistão mas leva a cerveja

De acordo com a BBC, os militares foram proibidos nestes últimos tempos de beber no Afeganistão devido ao aumento da violência no país desde que foi anunciada a retirada.





O álcool também não pode ser vendido devido às questões culturais e religiosas no país.





Como tal, só restavam duas soluções. Ou era desperdiçado ou regressava a casa. A segunda opção foi a escolhida. Os cerca de 22 mil litros de cerveja que estão no país vão ser transportados para a Alemanha.





Já na semana passada o Der Spiegel adiantava que as tropas alemãs tinham um grande excedente de álcool nas bases que geriam no Afeganistão.





Os militares tinham permissão para beber até duas latas de cerveja por dia.





De acordo com a BBC, para além da cerveja, os militares têm no Camp Marmal, perto de Mazar-i-Sharif, no norte do Afeganistão, centenas de garrafas de vinho e champanhe.





A Alemanha tem ainda no Afeganistão 1.100 soldados.