Alemanha. Sanções à Rússia dividem opiniões no Partido de Esquerda





Na origem de tais controvérsias está um discurso de Sahra Wagenknecht, membro do conselho nacional do "Die Linke" e antiga co-líder do partido, em que acusa o governo alemão de “lançar uma guerra económica sem precedentes” contra Moscovo, “o nosso mais importante fornecedor de energia”.



No seu discurso na passada quinta-feira perante o parlamento alemão, Wagenknecht foi mais longe e apelidou o executivo de Olaf Scholz de "o governo mais estúpido da Europa" por ter imposto sanções à Rússia.



“Sim, claro que a guerra na Ucrânia é um crime”, argumentou Wagenknecht. “Mas quão estúpida é a ideia de que podemos punir Putin ao empurrar milhões de famílias alemãs para a pobreza e destruir a nossa economia enquanto a Gazprom obtém lucros recordes?”, questionou.



“Vamos acabar com as fatais sanções económicas! Vamos negociar com a Rússia sobre a retoma do fornecimento de gás!”, apelou.



O discurso foi aplaudido apenas pela liderança do Partido de Esquerda e por representantes do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD).

Demissões e divisão partidária

Para muitos representantes do "Die Linke", as palavras de Wagenknecht ultrapassaram os limites e exigem agora a sua expulsão do grupo parlamentar. Outros membros do partido acabaram mesmo por se demitir.



Foi o caso de Ulrich Schneider, chefe da associação social alemã Der Paritätische, que anunciou esta segunda-feira no Twitter a sua demissão, criticando o facto de Wagenknecht ter sido nomeada oradora do partido.



Wagenknecht não ocupa atualmente nenhum cargo oficial no Partido de Esquerda, mas foi nomeada única oradora na recente sessão parlamentar.



O ex-deputado do Parlamento Europeu e atual membro do Bundestag, Fabio de Masi, também abandonou o partido, argumentando que “não queria mais ser responsabilizado pelo flagrante fracasso das principais figuras deste partido”.



Os dois líderes do partido, Janine Wissler e Martin Schirdewan, distanciaram-se publicamente de Wagenknecht e acusam-na de contrariar as posições do Partido de Esquerda.



As demissões ameaçam o futuro do partido, uma vez que caso três dos 39 representantes renunciem, o Partido de Esquerda – que entrou para o parlamento no outono passado – perde o seu estatuto de grupo parlamentar.



Por sua vez, os apoiantes de Wagenknecht já estão a planear concorrer às eleições europeias de 2024 enquanto partido dissidente, segundo avançam certos jornais alemães.



Tal divisão partidária provavelmente significaria o fim do Partido de Esquerda, 15 anos depois de ter sido fundado.



