Alemanha saúda passos de Marrocos para fim de crise diplomática

Numa conferência de imprensa, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão, Christofer Burger, salientou ser do interesse dos dois países manter "relações diplomáticas muito amplas e boas", pelo que Berlim saúda "os passos dados [por Rabat] para o fim da crise diplomática".

Burger acrescentou que a melhor maneira de "esclarecer as expectativas mútuas" é através do diálogo, "que poderá ser intensificado com uma rápida autorização para a instalação do embaixador alemão já nomeado".

Sobre a questão do estatuto do Saara Ocidental, antiga colónia espanhola anexada em 1975 por Marrocos e que é reclamada pelos independentistas da Frente Polisário, Burger destacou que a posição da Alemanha é conhecida, não mudou e que está em linha com a da União Europeia (UE) e da ONU.

Nesse sentido, reiterou que a Alemanha continua a apoiar os esforços para se alcançar uma "solução política justa, duradoura e aceitável para todas as partes", em conformidade com a resolução das Nações Unidas, que prevê, desde 1991, a realização de um referendo de autodeterminação no território sarauí.

"O plano de autonomia proposto por Marrocos em 2007 pode ser uma contribuição importante para nos aproximarmos de uma solução", acrescentou Burger.

Marrocos abriu uma crise diplomática com a Alemanha em maio de 2021, quando convocou o embaixador em Berlim em resposta a "atos hostis", considerando que as autoridades alemãs haviam questionado a soberania marroquina sobre o Saara Ocidental.

Numa nota diplomática sobre as relações bilaterais germano-marroquinas, atualizada em dezembro de 2021 pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão, Berlim reiterou o compromisso com o processo liderado pela ONU para o Saara Ocidental e referiu a "importante contribuição" de Marrocos com o plano de autonomia.

Na nota, a Alemanha também descreveu Marrocos como um "parceiro-chave da União Europeia e da Alemanha no Norte da África" e sublinhou a importância do país como "elo de ligação" entre o Norte e o Sul.

Marrocos anunciou então que retomará a cooperação diplomática com a Alemanha face aos "anúncios positivos e posições construtivas" do novo Governo alemão.

Quarta-feira, Marrocos anunciou ter recebido uma mensagem enviada pelo presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, ao rei Mohamed VI, de Marrocos, avaliada por Rabat como um novo sinal de degelo diplomático após mais de oito meses de uma crise bilateral.