Alemanha. SPD e CDU perdem votos mas ganham duas eleições regionais

RTP01 Set, 2019, 18:17 / atualizado em 01 Set, 2019, 19:06 | Mundo

Segundo um apuramento ainda provisório de resultados, a tendência do eleitorado confirma e acentua o que ja se tinha verificado nas recentes eleições para o Parlamento Europeu: os dois partidos coligados no Governo Federal de Berlim - CDU e SPD - perdem votos mas conservam o poder onde o detinham.



A AfD (Alternativa para a Alemanha), de extrema-direita, reforça-se claramente, mas sem ganhar nenhuma das duas eleições e continuando, por falta de parceiros, com mais dificuldade do que qualquer outro partido para entrar na combinatória de formação de coligações.



Os Verdes reforçam-se, mas agravando o seu dilema sobre se hão-de coligar-se à esquerda ou à direita, existindo ambas as posições dentro do partido ou existindo até, por vezes, ambas as posições nas mesmas pessoas, consoante as circunstâncias do momento e do lugar.



O Partido da Esquerda (PdL, isto é, "Die Linke") perde algum terreno mas sem registar um recuo dramático.



A esta imagem global dever-se-á acrescentar que as sondagens publicadas até ao limite dos prazos legais denotavam já a tendência que vem agora a confirmar-se nas urnas, mas vem a confirmar-se de forma atenuada, em especial no que dizia respeito à alteração do ranking dos partidos e à subida da extrema-direita nesse ranking.



E dever-se-á acrescentar também que o SPD, tendo embora conservado a liderança em Brandenburgo, onde já presidia ao governo, registou uma queda espectacular na Saxónia, Land com centenárias tradições social-democratas, que agora viu o partido cair para muito próximo da liga dos partidos extra-parlamentares (com 7,8 por cento dos votos,. apenas 2,8 por cento acima dos mínimos olímpicos para entrar no parlamento).



Em ambos os Länder, a participação eleitoral subiu claramente: na Saxónia, dos 49,1 por cento de 2014 para os actuais 65 por cento; em Brandenburgo, dos 47 por cento de 2014 para os 59 por cento de hoje.



Segundo este primeiro apuramento, na Saxónia as percentagens dos partidos mais votados são as seguintes, com a CDU do líder local Michael Kretschmer à frente:



CDU - 32,3

AfD - 27,8

SPD - 7,8

Verdes - 8,6

Esquerda - 10,5





Em Brandenburgo as percentagens são as seguintes, tendo à cabeça o SPD do presidente do Governo regional, Dietmar Woidke:



SPD - 27

AfD - 23,1

CDU - 15,7

Esquerda - 10,6

Verdes - 10,5



A FDP e a BVB/Eleitores Livres são duas outras forças concorrentes que não é certo que consigam superar a fasquia dos cinco por cento, para poderem entrar no parlamento brandenburguês.

Combinatória coligacionista possível

Na Saxónia, a CDU deverá ter de renovar o seu acordo de coligação com o SPD. Mas, com o descalabro eleitoral que o SPD sofreu, isso já não deverá ser suficiente e vai ser preciso procurar um terceiro aliado para integrar na maioria ou no Governo.



Também em Brandenburgo a coligação entre SPD e Esquerda deixará de ser suficiente para garantir uma maioria no parlamento regional