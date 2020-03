Alemanha suspende programa de acolhimento de refugiados com a Turquia

"O Ministério do Interior pediu a suspensão temporária do mecanismo" de reinstalação de refugiados sírios "devido às restrições de viagens" decretadas pela UE na terça-feira, afirmou um porta-voz do ministério alemão, assegurando que o programa será retomado "assim que possível".

Outros programas deste género firmados com o Líbano e com a Jordânia também vão ser suspensos, indicou o mesmo porta-voz alemão.

Na terça-feira, os chefes de Estado e de Governo da UE acordaram a interdição de entradas "não essenciais" em território europeu por 30 dias.

"Para limitar a propagação do vírus, decidimos reforçar as nossa fronteiras externas aplicando uma restrição temporária coordenada de viagens não essenciais para a UE por um período de 30 dias, com base na abordagem proposta pela Comissão", declarou, na terça-feira, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

Desde 2012, a Alemanha acolhe refugiados, nomeadamente sírios procedentes da Turquia, no âmbito de "programas de reinstalação".

Em 2016, um acordo estabelecido com a Turquia previa a admissão na zona da UE de 70.000 refugiados, uma meta longe de estar alcançada nesta fase.

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e a Organização Internacional para as Migrações (OIM) também anunciaram a suspensão, até nova ordem, dos programas de realocação de refugiados.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou, até à data, mais de 200 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.200 morreram.

Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 82.500 recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 146 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Depois da China, a Europa tornou-se o epicentro da pandemia.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 642, mais 194 do que os contabilizados na terça-feira.

Portugal regista duas vítimas mortais da doença Covid-19 e três doentes já recuperados.