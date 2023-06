Alemanha vai fornecer mais 45 tanques antiaéreos a Kiev

O plano foi anunciado pelo chefe do Centro de Situação do Ministério da Defesa alemão para a Ucrânia, o brigadeiro-general Christian Freuding, na edição de domingo do jornal Die Welt.

No total, já foram entregues 34 Gepards e outros 15 serão acrescentados nas próximas semanas. "Além disso, queremos entregar mais 30 tanques Gepard até ao final do ano, em cooperação com os Estados Unidos", explicou Freuding.

O general considera que a defesa aérea é uma fraqueza fundamental na atual contraofensiva do exército ucraniano.