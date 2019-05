Alemanha vai multar os pais que não vacinem os filhos

A proposta de lei implica a expulsão das crianças não vacinadas dos infantários e, no caso de crianças mais velhas que não podem ser expulsas da escola primária (porque a frequência é obrigatória), a multa aos pais pode ir até aos 2500 euros.



A taxa de vacinação na Alemanha é de 93% quando a recomendada é de 95%.



Se a proposta for aprovada, a lei entra em vigor em Março do próximo ano.



A Organização Mundial de Saúde tem alertado para um ressurgimento de surtos de sarampo em todo o mundo.



No ano passado, morreram 136 mil pessoas e o número de infectados subiu 50% num ano.