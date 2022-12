Alerta de tsunami retirado após sismo de magnitude 6,7 atingir Samoa

O Serviço Geológico dos Estados Unidos, que vigia a atividade sísmica em todo o mundo, registou o sismo, a 36 quilómetros de profundidade, tendo sido sentido à superfície a 108 quilómetros da cidade de Hihifo, em Tonga, e a 216 quilómetros de Apia, capital de Samoa.

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico chegou a emitir um alerta para um possível tsunami após os fortes abalos.

No entanto, o alerta foi retirado pouco depois, com o centro a considerar que, "de acordo com todos os dados disponíveis, não existe mais uma ameaça de tsunami em Samoa devido a este sismo".

De acordo com a imprensa local, não há até ao momento relatos de danos materiais ou vítimas.

A região, conhecida como Bacia de Lau Norte, localizada entre as ilhas de Fiji, Samoa e Tonga, no Pacífico Sul, sofre regularmente sismos de magnitude superior a cinco, já que possui dezenas de vulcões submarinos ativos localizados a uma profundidade entre mil e 1.500 metros.

O arquipélago de Samoa fica situado no chamado "anel de fogo" do Pacífico, zona de grande atividade sísmica e vulcânica, onde são registados milhares de sismos por ano, na maioria de magnitude fraca a moderada, e com mais de uma centena de vulcões ativos.