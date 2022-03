Alerta para tempestade que ameaça o canal de Moçambique

"Projeções atuais indicam que o sistema meteorológico poderá atingir Madagáscar e tem um forte potencial para atingir o Canal de Moçambique", referiu o INAM em comunicado.

"O INAM continua a monitorizar" a situação e "apela à população para que continue a acompanhar os avisos difundidos pelas autoridades", acrescentou.

De acordo com o centro meteorológico francês das ilhas Maurícias, que segue a atividade ciclónica do sudoeste do oceano Índico, a depressão atmosférica já foi batizada com o nome Gombe, ao ter atingido o grau de tempestade tropical moderada.

A intempérie poderá evoluir para a categoria de ciclone e chegar perto da costa moçambicana da província de Nampula durante o próximo fim de semana.

De acordo com o mais recente balanço do Instituto Nacional de Gestão de Desastres (INGD), já morreram 72 pessoas na atual época chuvosa e ciclónica, que decorre desde 01 de outubro até final de abril.

A maioria das mortes foi provocada por desabamentos e inundações, outras por raios e incêndios.

Até final da época continuam a decorrer ações de sensibilização da população para que se afaste de zonas de cheias e para que bens alimentares e outros artigos essenciais sejam colocados em zonas seguras.