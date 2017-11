Alerta vermelho para aviação na zona de Bali, Indonésia

As cinzas vulcânicas podem chegar aos seis quilómetros de altura.



O alerta para a aviação está no nível vermelho. O mais elevado.



Apesar do aeroporto estar aberto, várias companhias aéreas optaram por suspender as operações.



Cerca de 40 mil pessoas que vivem perto do vulcão já foram obrigadas a sair de casa.



A última vez que o vulcão entrou em erupção foi em 1963.



Na altura morreram mais de mil pessoas.