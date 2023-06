Alexei Navalny em novo julgamento. Opositor de Putin arrisca décadas na cadeia

O crítico de Vladimir Putin está a cumprir uma pena de nove anos por violação da liberdade condicional, fraude e desrespeito ao tribunal.

Alexei Navalny e os seus apoiantes insistem que a sua detenção, em 2021, teve motivações políticas.

Navalny enfrenta múltiplas acusações, incluindo a criação de uma rede extremista e financiamento de atividades radicais.Segundo a BBC , Alexei Navalny já revelou que este novo julgamento poderá prolongar a sua pena de prisão até 30 anos.

Crítico de Putin

Navalny, de 47 anos, o rosto mais proeminente da oposição ao presidente russo, Vladimir Putin, é há mais de uma década que é o principal delator da corrupção nas esferas do poder em Moscovo.

e parecia ser o único líder da oposição capaz de mobilizar um grande número de pessoas no país para participar em protestos contra o Governo.Navalny foi detido em 2021 quando regressou da Alemanha, onde esteve internado a recuperar de um envenenamento no ano anterior, que atribui ao Kremlin. As autoridades russas negaram qualquer envolvimento.O opositor foi inicialmente condenado a dois anos e meio de prisão por ter violado as condições de fiança enquanto estava a ser tratado num hospital alemão. Posteriormente, foi-lhe aplicada uma pena adicional de nove anos por fraude e desrespeito pelo tribunal.Navalny revelou que os procuradores lhe forneceram mais de 3.828 páginas com todos os crimes de que alegadamente cometeu enquanto esteve detido.Navalny foi acusado, entre outros crimes, de financiar atividades extremistas, de incitar publicamente atividades radicais e de “reabilitar a ideologia nazi”.