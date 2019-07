Alexei Navalny hospitalizado por "reação alérgica grave" na prisão

Lusa28 Jul, 2019, 17:07 / atualizado em 28 Jul, 2019, 17:27 | Mundo

Kira Yarmysh explicou numa mensagem na rede social Twitter que Navalny foi hospitalizado com "a cara inchada e vermelhidão na pele".



"A origem da reação alérgica não foi ainda determinada", afirmou Yarmysh, explicando que Navalny não tinha histórico de alergias.



De acordo com a mesma fonte, Navalny está no hospital sob proteção policial e está a receber a assistência médica necessária.



Segundo a agência Interfax, que cita fontes hospitalares, a condição de Navalny "é satisfatória".



O dirigente da oposição foi detido esta semana por ter apelado à participação na manifestação que teve lugar no sábado em Moscovo, devendo cumprir 30 dias de prisão.



No protesto, destinado a exigir eleições livres e justas, foram detidas perto de 1.400 pessoas, de acordo com os últimos dados divulgados pela organização não-governamental OVD-Info.