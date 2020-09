Alexei Navalny. Kremlin denuncia "absurdas" tentativas de envolver a Rússia no caso

O Kremlin denunciou hoje as "absurdas" tentativas de acusar a Rússia do envenenamento do oponente Alexei Navalny, hospitalizado em coma na Alemanha e vítima, segundo Berlim, de um agente nervoso do tipo Novichok.