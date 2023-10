Aliado de Trump volta a falhar eleição para Câmara dos Representantes após segunda ronda

Jordan conseguiu ainda menos votos do que na primeira votação, que decorreu na tarde de terça-feira, com 22 congressistas Republicanos a não apoiarem o aliado de Trump, que com 199 votos voltou a ficar aquém dos 217 votos necessários para a eleição.

Num momento em que os Republicanos têm maioria na câmara baixa do Congresso, o candidato Democrata, Hakeem Jeffries, voltou a receber o apoio total do seu partido - 212 votos.

Após a sua segunda derrota, Jordan, membro da ala mais conservadora do partido Republicano, disse que não desistirá da indicação para líder da Câmara dos Representantes.

Vários Republicanos recusaram-se a apoiar Jordan por considerarem o congressista do Ohio demasiado extremista para a poderosa posição de presidente da Câmara dos Representantes, à medida que o nome do líder interino, o Republicano da Carolina do Norte Patrick McHenry, ganha cada vez mais força para assumir a posição.

Qualquer esforço para capacitar McHenry como líder da Câmara provavelmente exigiria o apoio também dos Democrata.

O Congresso norte-americano é composto por duas câmaras: o Senado, de maioria Democrata; e a Câmara dos Representantes, nas mãos dos Republicanos, que vive um impasse sem precedentes.

Os Republicanos estão exaustos com as lutas internas com que se deparam, e a votação para presidente da Câmara dos Representantes, outrora uma formalidade no Congresso, transformou-se num confronto amargo entre políticos do mesmo partido.

Após a votação, a Câmara dos Representantes interrompeu imediatamente os seus trabalhos, não tendo ficado claro quando acontecerá uma próxima votação.

O Congresso está paralisado desde que o anterior líder, Kevin McCarthy, foi destituído no início do mês. O líder interino, Patrick McHenry, não tem qualquer poder, salvo convocar votações para eleger o novo `speaker`.