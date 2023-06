Aliados de Putin prometem ajuda e apoio

Putin recebeu apoio de aliados após a rebelião do grupo Wagner. A República russa da Chechénia prometeu enviar reforços para as zonas de tensão militar, enquanto o Presidente da Turquia se ofereceu para ajudar a encontrar uma solução pacifica. Erdogan terá mesmo aconselhado Putin a agir com bom senso .