Aliança da oposição sul-africana rejeita futuro acordo de governação com ANC e extrema-esquerda

A aliança de oposição, denominada Carta Multipartidária para a África do Sul, anunciou a assinatura de um acordo histórico de coligação, em Kempton Park, leste de Joanesburgo, que orientará a sua abordagem nas eleições gerais do próximo ano na África do Sul.

O novo coletivo partidário remeteu para depois dos resultados eleitorais a indicação do seu candidato presidencial.

Por outro lado, a divisão de futuros cargos governamentais, caso sejam eleitos, será feita proporcionalmente de acordo com os resultados eleitorais, e por mérito, sublinharam à imprensa local.

O bloco criticou ainda o destacamento de quadros partidários no seio do Governo, a exemplo do que faz o antigo movimento de libertação nacionalista ANC desde a queda do anterior regime de "apartheid" no país, referindo que é antagónico à implementação de um "serviço público profissional".

Os partidos da oposição no parlamento - Aliança Democrática (DA), líder da oposição, Partido Livre Inkatha (IFP), Frente da Liberdade Mais (FF+) -- organizaram esta semana uma convenção partidária histórica na jovem democracia do país, entre quarta-feira e quinta-feira, com os novos partidos Action SA, Spectrum National (SNP), Organização Cívica Nacional Sul-Africana (ISANCO), e Movimento Independente Unido (UIM).

A iniciativa pretende "destronar" o Congresso Nacional Africano (ANC, liderado pelo Presidente, Cyril Ramaphosa), após cerca de três décadas de governação na África do Sul, nas eleições gerais do próximo ano, e exclui o terceiro maior partido na oposição do controverso dirigente do partido de esquerda radical EFF e ex-líder da juventude do ANC, Julius Malema, que tem incitado à violência racista no país.

A Carta Multipartidária para a África do Sul salientou que pretende ser "uma força alternativa para a África do Sul" e "apresentar soluções conjuntas para os maiores desafios que os sul-africanos enfrentam".

Estes partidos da oposição sul-africana acreditam que as próximas eleições gerais de 2024 são uma "oportunidade sem precedentes" para os sul-africanos elegerem "um novo Governo capaz de tirar o país das múltiplas crises que enfrenta".

O histórico Congresso Nacional Africano, antigo movimento de libertação de Nelson Mandela, enfrenta um declínio de apoio face ao crescente descontentamento com a sua governação desde 1994 alimentado pelo desemprego elevado, pobreza generalizada, crescente desigualdade, discriminação das minorias étnicas, criminalidade, corrupção pública endémica, e uma grave crise de eletricidade sem precedentes.

Pela primeira vez na história da democracia do país, as sondagens preveem uma queda eleitoral para abaixo dos 50% do ANC no escrutínio do próximo ano, segundo a imprensa local.