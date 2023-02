Aliança Mundial vai deixar de apoiar a vacinação em São Tomé e Príncipe em 2027

Apesar de a Aliança, uma iniciativa da Fundação Bill e Melinda Gates, ter agendado para 2023 o ano em que deixaria São Tomé e Príncipe, o conselho de administração decidiu, em dezembro passado, adiar essa graduação que decorre agora e até 2027, explicou Aichatou Cisse, responsável da GAVI para os países da África Ocidental e Central, que falava aos jornalistas em São Tomé, onde foi recebida pelo Presidente da República, Carlos Vila Nova.

Nessa altura, explicou, o país vai ter de ser capaz de financiar a 100% as vacinas para as crianças com idades até aos 02 anos e contra o HPV (Vírus do Papiloma Humano, que causa o cancro do colo do útero) em meninas.

Esta vacinação custa anualmente mais de cinco milhões de dobras (cerca de 203.300 euros) por ano, sendo a contribuição de São Tomé e Príncipe em 2023 de 3,3 milhões de dobras (134.529 euros).

O plano da GAVI é aumentar a contribuição do país para os cinco milhões de dobras até 2027, disse.

Questionada sobre a capacidade deste país africano de assegurar este custo, Aichatou Cisse mostrou-se otimista, tendo em conta "a vontade do Governo e do Presidente".

"Estamos aqui para acompanhar e para ter um plano de sustentabilidade económica e financeira para as vacinas. Estamos aqui para trabalhar e acompanhar o Estado", referiu.

E acrescentou: "É uma questão de antecipar, de planeamento e de vontade política".

Além da vacinação, a GAVI também apoia o reforço de sistema de saúde, em geral, como o sistema de dados, a cadeia de frio, os centros de saúde em cada distrito, a formação dos vacinadores e a preparação de políticas nacionais.

"Gradualmente vamos ter de parar e o país vai ter de assegurar os custos do sistema de saúde e da vacinação", reiterou Aichatou Cisse.