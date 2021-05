ALS lança novo kit de diagnóstico `in vitro` que permite detetar todas as variantes

Segundo a ALS, "este novo kit permite a deteção de todas as variantes conhecidas de SARS-CoV-2, incluindo as variantes britânica, brasileira e sul-africana, sem reação cruzada com outros vírus relacionados conhecidos ou patógenos respiratórios comuns".

Desenvolvido e produzido integralmente em Portugal, o kit ALS SARS-CoV-2 RT-PCR 4G tem como destino sobretudo a exportação.

A responsável técnica da unidade de produção e cientista membro da equipa dedicada à investigação em biologia molecular da ALS, Inês Gomes, destaca "o intenso trabalho de I&D (investigação e desenvolvimento) que permitiu desenvolver os reagentes de deteção específicos e assegurar a sua produção exclusivamente nos laboratórios da ALS em Tondela".

Este kit "é um dispositivo médico de diagnóstico `in vitro` que utiliza a tecnologia de amplificação de ácidos nucleicos por PCR em tempo real para a deteção de SARS-CoV-2 em amostras do trato respiratório superior de indivíduos com ou sem suspeita de covid-19", explica.

A ALS refere que este kit "deve ser utilizado por profissionais de saúde e técnicos de laboratório devidamente treinados, com formação específica em procedimentos de diagnóstico `in vitro`, em laboratórios de análises clínicas ou em ambiente hospitalar/ clínico".

"Em conjunto com outros dados clínicos e epidemiológicos relevantes, os resultados da deteção do RNA (ácido ribonucleico) viral em amostras humanas servem de auxílio ao diagnóstico da covid-19", acrescenta.

A ALS Life Sciences Portugal detém quatro laboratórios acreditados em Portugal e uma equipa de técnicos laboratoriais e investigadores, empregando mais de 270 pessoas.

Apesar de ser especializada nas áreas da segurança e qualidade alimentar, controlo ambiental e saúde animal, o aparecimento da pandemia e a necessidade de testagem levaram a ALS Portugal a disponibilizar serviços laboratoriais de deteção de SARS-CoV-2 para auxílio ao diagnóstico da covid-19, com o parecer favorável do Instituto Ricardo Jorge.