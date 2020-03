Alteração constitucional poderá prolongar presidência de Putin

Uma deputada do partido Rússia Unida propôs alterar a constituição, de modo a colocar em zero a contagem do mandato presidencial de Putin.



“Em princípio, essa opção seria possível, mas sob a condição de o tribunal constitucional dar uma decisão oficial de que tal mudança não vá contradizer os princípios e as principais disposições da constituição”, afirmou Putin.



Acrescentou que “a medida teria de ser aprovada pelo público num referendo no próximo mês”.



O presidente russo, que governa há mais de 20 anos, apoiou as mudanças apresentadas por Valentina Tereshkova, uma parlamentar que se tornou a primeira mulher a voar para o espaço.



Tereshkova sugeriu que se acabasse com os limites do mandato presidencial ou que se alterasse a constituição russa para que Putin possa concorrer novamente. Estas alterações constitucionais vão ser votadas em todo o país, no dia 22 de abril.



“A própria existência de uma oportunidade para o atual presidente [reeleito] seria um fator estabilizador para a nossa sociedade”, disse a parlamentar.



Putin apareceu na Duma, a câmara baixa do Parlamento, depois de o presidente desta, Vyacheslav Volodin, anunciar uma pausa de 90 minutos na sessão para refletir sobre a proposta, referindo que Putin viria à própria câmara para falar sobre isso.



“As propostas que Tereshkova apresentou requerem uma consulta com o atual presidente”, referiu Volodin.



Esta decisão surgiu após um esforço de meses para rever a constituição da Rússia anunciada em janeiro por Putin. Isto porque vários analistas acreditavam que o mesmo Putin procurava obter outro posto no Governo para manter o poder.



Putin também disse que iria opor-se a duas outras mudanças na constituição da Rússia: uma que eliminaria completamente os limites do mandato presidencial e outra que proporcionaria eleições parlamentares rápidas.